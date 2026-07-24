Formula 1 | Ferrari, rivoluzione in Ungheria: ecco la "Macarena", a cosa serve

Il GP d’Ungheria rappresenta un appuntamento molto atteso per la Ferrari e per il percorso di crescita della SF-26. Le caratteristiche dell’Hungaroring potrebbero offrire indicazioni importanti sul lavoro svolto nelle ultime settimane a Maranello. Tra efficienza, aggiornamenti aerodinamici e gestione del passo gara, il quadro tecnico resta ricco di elementi da valutare. Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercano conferme in un weekend che può incidere sugli equilibri della Formula 1 2026. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> aggiornamenti Ferrari SF-26 Ungheria <<<