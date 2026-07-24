Guardiola rifiuta l'Italia: "Sono onorato, ma non me la sento"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tramonta il sogno Guardiola per l'Italia. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, nella notte Pep Guardiola avrebbe comunicato a Paolo Maldini la decisione definitiva di rinunciare all'incarico: "Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento". Come spiegato dallo stesso Maldini nella giornata di ieri, l'aspetto economico non avrebbe avuto alcun peso nella scelta. L'allenatore spagnolo, infatti, sarebbe intenzionato a prendersi una pausa e non sarebbe stato convinto nemmeno dall'ipotesi avanzata dalla FIGC di affiancargli uno staff che gli permettesse di svolgere il ruolo di commissario tecnico continuando a vivere a Barcellona con la famiglia. Una soluzione che, evidentemente, non è bastata a fargli cambiare idea.