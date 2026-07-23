Mancini: "La nostra Lazio era una squadra di campioni. L'affetto dei tifosi..."

23.07.2026 16:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Mancini: "La nostra Lazio era una squadra di campioni. L'affetto dei tifosi..."
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L'ex calciatore e allenatore della Lazio Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del Mondiale, vinto dalla Spagna di Yamal, e degli anni vissuti nella Capitale. Di seguito le sue parole.

“È stato un mondiale con una partita in più, cosa non banale, non semplice per i calciatori. Diciamo che noi siamo più appassionati al modo in cui si interpreta il calcio in Europa, rispetto allo show americano. La Spagna ha meritato di vincerlo ampiamente, è stata in grado non permettere neanche un tiro nello specchio della porta all’Argentina. Il miglior giocatore del mondiale credo sia stato Rodri. È il giocatore che dà equilibio alla squadra, non ha mai perso un pallone. Va menzionato, però, anche Messi. A 39 anni ha giocato il suo miglior mondiale.

"L’affetto dei tifosi della Lazio mi fa piacere. La nostra era una squadra con grandi campioni. Il merito è stato tutto di Cragnotti. È stato in grado di prendere giocatori davvero incredibili. Era l’epoca in cui Roma era la capitale del calcio, entrambe le squadre avevano giocatori fortissimi".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.