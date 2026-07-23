Doekhi: "Felice di essere qui, Lazio perfetta per me"

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La conferenza di presentazione di Danilho Doekhi, l'ultimo acquisto a parametro zero chiuso dalla Lazio. Il difensore parlerà oggi in sala stampa, l'inizio è previsto per le 16.30: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Inizia il ds Fabiani:

"Gli diamo il benvenuto alla Lazio, lo conoscete tutti, inutile che mi dilunghi. Lascio spazio alle domande".

Parla Doekhi:

"Piacere, sono molto contento di essere qui, la Lazio è un grande qui, sono con la mia famiglia qui, è molto bello essere alla Lazio".

A chi ti ispiri? Quali sono le tue caratteristiche?

"Mi piace mantenere la porta inviolata, aiutare la squadra a centrare i clean sheet e a vincere le partite. Poi magari a segnare anche qualche gol".

Cosa ti ha convinto?

"Quando sei svincolato arrivano tante proposte, poi è arrivata la Lazio e ho pensato fosse perfetta per le mie caratteristiche. A quel punto ho scelto senza dubbi".

In Italia pensi di inserirti velocemente e di essere subito un titolare?

"Penso di adatgarmi bene alla squadra e alla Serie A, me l'hanno detto in tanti questa cosa".

Il segreto della tua integrità fisica? Hai parlato con Diogo Leite?

"Sono stato abbastanza fortunato, ho giocato sempre nelle ultime due stagioni, senza saltare nemmeno un minuto. Non ho mai avuto infortuni. Mi occupo di me stesso fuori dal campo, mangio e riposo bene, mi preparo sempre al meglio per la partita successivia. Non ho parlato della Lazio con gli altri giocatori, questo no".

Cosa ti ha detto l'ex compagno Bonucci? Ieri era a Formello...

"Ho parlato molto con lui, per noi lì a Berlino era una leggenda. Gli ho chiesto dei consigli sul modo di giocare qui, lui è uno di queli che ha detto che le mie caratteristiche sono molto adatte a questo campionato".

Molti olandesi sono stati alla Lazio e in Italia, è stata una motivazione in più? Quali sono i tuoi difetti da migliorare?

"Ho giocato con Winter, è stato tanti anni qui. Ma tanti olandesi sono stati alla Lazio, questo può aiutarti a trovarsi meglio qui. Volevo giocare in Bundesliga e ci sono riuscito. Poi anche in altri campionati, ora sono qui e voglio mostrare tutte le mie qualità".

Il tuo nome era già stato accostato a gennaio. Che obiettivi ti ha dato la società?

"In inverno non so cosa sia succeso, il mio agente si è occupato di mercato. In estate poi si è aperto il discorso, lì ho pensato di acccetare. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie capacità qui in Italia".

Pensi di adattarti a nuovi sistemi difensivi?

"Vero, negli ultimi due anni ho giocato a cinque, ma da giovane tante volte ho giocato in una difesa a quattro. Non vedo l'ora di iniziare".