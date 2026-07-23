Lazio, guarda l’Ascoli: confronto impietoso sul numero di abbonamenti

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RASSEGNA STAMPA - Sarà uno dei prossimi avversari della Lazio in amichevole, ma intanto una sfida l’Ascoli l’ha già stravinta. La squadra marchigiana, che ospiterà al Cino e Lillo Del Duca i biancocelesti il 2 agosto, ha a oggi venduto nettamente più abbonamenti del club biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, le tessere sottoscritte in casa Ascoli sono al momento 7600. Ben 3,5 volte in più del numero di abbonati della Lazio raccontato dal club biancoceleste e addirittura 5,5 volte in più del numero che è stato diffuso dai rivenditori.

La Lazio potrebbe veder stabilito - e di gran lunga - il record negativo della gestione Lotito, che dopo aver visto negli ultimi quattro anni un dato sempre oltre quota 26mila per quanto riguarda gli abbonamenti rischia di dover fare i conti con un dato negativo fragoroso.