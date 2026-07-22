Lazio | Dele-Bashiru, nuova avventura per il fratello: dove giocherà

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Ayotomiwa Sherif "Tom" Dele-Bashiru è un nuovo giocatore dell'Aris Salonicco, come comunicato dal club sui propri canali ufficiali. Il fratello di Fisayo Dele-Bashiru della Lazio lascia il Watford per trasferirsi in Grecia a titolo definitivo firmando un contratto triennale. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club: "L’Aris rappresenta una nuova sfida nella mia carriera e sono entusiasta di far parte di questo gruppo, ho imparato molte cose su questo club grazie a Benjamin Garret che gioca qui, mi ha dato diverse informazioni sulla mia nuova squadra. Entro a far parte di una formazione con grandi ambizioni e non vedo l’ora scendere in campo per lavorare con il mio allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. I tifosi dell'ARIS, che so essere entusiasti e capaci di creare un'atmosfera calorosa, possono essere certi di vedere un giocatore che darà tutto per la loro squadra. Li aspetto allo stadio e insieme faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nella nuova stagione".