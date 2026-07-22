Lazio, anche Milani ai saluti: l’ex Primavera firma con l’Inter
22.07.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Anche Alessandro Milani saluta la Lazio. Il terzino, reduce dal primo anno tra i professionisti con la maglia dell’Avellino dopo aver svolto il percorso nelle giovanili biancocelesti, è pronto a vestire la maglia dell’Inter.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, per Milani è già pronto un contratto triennale con i nerazzurri per un trasferimento a titolo gratuito conla Lazio che si è riservata una percentuale sulla futura rivendita.
Tutto fatto quindi per il trasferimento di Alessandro Milani dalla Lazio all'Inter, che lo schiererà con la propria formazione Under 23.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.