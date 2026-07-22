Calciomercato Lazio | Belahyane piace in Turchia: le ultime

22.07.2026 11:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Belahyane piace in Turchia: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Reda Belahyane resta incerto. L'ex Hellas Verona non ha mai trovato spazio alla Lazio e anche con l'arrivo di Gennaro Gattuso sembra essere ai margini del progetto. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per il centrocampista marocchina ancora non sono arrivate richieste dalla Serie A, ma sembra che in Turchia ci sono club interessati alla sua situazione.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.