Atalanta, Mauro elogia la scelta di Sarri: "È un bravo allenatore"

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RASSEGNA STAMPA - L'ex centrocampista Massimo Mauro ha rilasciato un'intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato i temi più caldi di mercato per Inter, Milan, Roma, Como e non solo. Tra i vari temi, ha parlato anche della nuova Atalanta di Maurizio Sarri, reduce da una stagione positiva alla guida della Lazio, soprattutto visto il contesto generale. Di seguito le sue parole.

"Il club continua a vendere bene e ha scelto un bravo allenatore: con la Dea ci si diverte sempre anche nelle coppe europee. Meglio di così, a Bergamo non si può stare".