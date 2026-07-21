Lazio, Rambaudi: "Lotito è al capolinea, venderà. A Roma che ci sta a fare?"

21.07.2026 12:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rambaudi: "Lotito è al capolinea, venderà. A Roma che ci sta a fare?"

Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione di Lotito come nuovo presidente della Reggina. In merito è intervenuto questa mattina a Radiosei Roberto Rambaudi, che ha definito Lotito "uno showman". Queste le sue parole:

"Lotito è uno showman. Presentazione non sobria e ‘infelice’. Casa sua è la Lazio e se non riesce a casa sua ad avere un certo rapporto, portando motivazioni, entusiasmo e rispetto, e ci riesce nella sua seconda casa, la Reggina, significa che il giocattolo qui non si è solo rotto, si è frantumato.

È incredibile fare certe affermazioni, quando poi non riesci a mantenerle nella tua ‘casa principale’: dice a Reggio di non voler vivacchiare e qui vivacchia.

Secondo me Lotito è arrivato al capolinea, venderà. Questo non è un fatto solo sportivo, è sociale. Credo che anche la presentazione di ieri abbia messo un grande carico sul clima che c’era.

Va a Reggio a parlare di valori e di sfida sportiva: a Roma la sfida qual è? scontarrsi con tutti? Diamogli tutti i meriti che ha avuto, però basta. Non è arrivato alla frutta, bensì al conto“.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.