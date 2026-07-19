Calciomercato Lazio | Romagnoli, svolta o strappo con l'Al-Sadd: cosa sta succedendo

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - C'è ancora da attendere per la cessione di Alessio Romagnoli all'Al Sadd. Una serie di fattori sta rallentando il tutto, la Lazio è in apprensione: secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime 72 ore vengono considerate decisive per capire se l'operazione potrà finalmente entrare nella fase conclusiva o saltare clamorosamente.

L'accordo è stato trovato da settimane: 3 milioni di euro nelle casse della Lazio e 6 netti al difensore per tre anni. Il primo ostacolo è stato di natura fiscale e non è ancora chiaro se sia stato del tutto superato. Nel frattempo l'Al-Sadd ha cambiato guida tecnica, affidando la panchina a Razvan Lucescu dopo l'addio di Roberto Mancini. Questo cambiamento ha imposto una nuova valutazione delle strategie di mercato, ma il nuovo allenatore avrebbe dato il proprio assenso all'operazione. A rallentare ulteriormente la trattativa ha contribuito il lutto nazionale seguito alla morte dell'ex emiro del Qatar, che ha frenato diverse procedure amministrative e istituzionali. Infine sono emerse anche questioni burocratiche legate alla firma dei contratti. Inizialmente era previsto che Romagnoli volasse in Qatar per completare tutta la documentazione prima di raggiungere i nuovi compagni nel ritiro estivo in Austria. I suoi agenti hanno però cercato una soluzione alternativa, con l'obiettivo di risolvere tutte le pratiche direttamente in ritiro ed evitare un doppio viaggio: un'opzione più comoda dal punto di vista logistico, ma decisamente più complessa sotto il profilo burocratico.

Nel frattempo è emerso anche un altro nodo. Da questa stagione il campionato qatariota ha cambiato il regolamento sugli stranieri, abbassando da sei a cinque il numero di extracomunitari schierabili e riducendo anche quello complessivo dei tesserabili. Una novità che ha spinto tutti i club, Al-Sadd compreso, a rivedere la composizione della rosa. Nonostante i numerosi rallentamenti, dal fronte del giocatore filtra comunque ottimismo: Romagnoli continua a ritenere che l'operazione si chiuderà positivamente. Si attende una risoluzione dell'operazione, in un senso o in un altro, entro martedì.