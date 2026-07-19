Lazio, Kennedy rimane la prima scelta per l’attacco. La verità sugli altri nomi

19.07.2026 10:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Kennedy rimane la prima scelta per l’attacco. La verità sugli altri nomi

RASSEGNA STAMPA - Cercasi attaccante in casa Lazio. I biancocelesti, pur avendo un repart affollato in avanti e destinato a qualche novità, lavorano per acquistare una punta che possa garantire a Gattuso più gol di quelli visti a Formello nell’ultima stagione. 

In tal senso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, la prima scelta rimane sempre Kennedy del Fluminense. Il profilo viene smentito da Formello, ma piace per le caratteristiche e rimane il nome in cima alla lista.

Decisamente più defilato Piccoli: con la Fiorentina non sono da escludere contatti per Comuzzo qualora dovesse saltare Dominguez e per questo una doppia operazione rimane sullo sfondo. Ma l’italiano non è la prima scelta, così come al momento non è neanche nell’elenco Pinamonti: il primo sondaggio ha dato in risposta una valutazione troppo alta del Sassuolo che ha fatto uscire subito di scena la Lazio.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.