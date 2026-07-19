WOMEN | Lazio, ufficiale il nono acquisto: arriva il portiere Mukasa 

Altra ufficialità in casa Lazio Women. La società biancoceleste, infatti, ha annunciato l’arrivo del portiere Mukasa reduce dall’esperienza al Galatasaray. Di seguito il comunicato: “La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Angel Mukasa è una nuova calciatrice biancoceleste”.

“Portiere classe 2002, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie prestigiose di Brøndby IF e Rosengard, club svedese con cui ha conquistato quattro titoli nazionali che le hanno permesso anche di disputare la UEFA Women's Champions League”.

“Approda alla Lazio dopo l’esperienza nell’ultima stagione al Galatasaray conclusa con un terzo posto nella massima serie turca. Benvenuta Angel!”.