Giordano: "Lazio, mi aspetto programmi importanti. Sul mercato..."

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Durante l'intervista rilasciata ai taccuini del Corriere della Sera, l'ex centravanti biancoceleste Bruno Giordano si è espresso in merito al mercato della Lazio, spiegando come questo momento di stallo non lo preoccupi particolarmente. Di seguito le sue parole.

"Sono in attesa, come tutti i tifosi. Voglio vedere che tipo di squadra sarà fatta. Preoccuparsi ora non ha senso, perché all'improvviso possono arrivare giocatori di livello. La società però deve riuscire a rilanciare la squadra, portando a termine i propri programmi. E trattandosi della Lazio devono essere programmi importanti".