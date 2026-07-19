Calciomercato Lazio | Rebus Noslin e Dia: uno dei due lascerà Formello

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il reparto offensivo biancoceleste va rifondato. O almeno, ha bisogno di molti più gol di quelli che ha garantito nella scorsa stagione. Per questo motivo, diversi calciatori sono in bilico.

Tra questi, ci sono sicuramente Tijjani Noslin e Boulaye Dia. Non c'è posto per entrambi. L'ex Salernitana,reduce da una stagione a dir poco deludente, sembra essere l'indiziato numero uno a lasciare Formello. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dalla Francia avrebbero mostrato interesse per lui.

In particolare, sulle tracce del senegalese ci sarebbe il Reims, club che lo ha lanciato nel calcio che conta e dal quale è stato prelevato dal Villarreal nel 2021.