Ex Lazio | Mondiali 2026, Pedro è allo stadio per la finale: "Voglio il bis"

Tra i tanti ospiti vip e i grandi ex al MetLife Stadium di New York per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, c'è anche l'ex attaccante della Lazio Pedro. Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Diario AS esprimendo il suo pensiero sulla partita. Di seguito le sue parole: "Altra finale, sono qui per tifare per la Spagna, speriamo di poter centrare la seconda stella. La vittoria in Sudafrica? Questi momenti sono unici, quando l'ho vissuta io è stata un'emozione enorme. Speriamo che oggi sia una grandissima partita, anche se sarà difficile. Consiglio ai giocatori di godersi il momento e di sentire la spinta della gente che c'è qui".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03