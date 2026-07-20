Lazio, Rambaudi duro: "Non ci interessa della conferenza di Lotito"
Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato della conferenza stampa di Claudio Lotito, in programma quest'oggi a Reggio Calabria alle ore 19, del Mondiale e di mercato. Di seguito le sue parole.
"La mia formazione del Mondiale? Diirei un 4-3-3: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Upamecano, Cucurella; Odegaard, Rodri, Rice; Messi, Haaland, Mbappè. La conferenza di Lotito a Reggio Calabria? Non ci può interessare di meno. L’amichevole di oggi con la Primavera può dare qualche indicazione".
"Chi prenderei di questo Mondiale? Se Gattuso gioca con i tre davanti, ci sono diversi calciatori anche da scoprire nelle formazioni come quella del Capo Verde; inoltre mi è piaciuto il talentino del Messico, Mora".