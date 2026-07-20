Lazio, Lotito svela un retroscena di mercato: "Dalla Reggina potevo prendere..."

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della presentazione come nuovo proprietario della Reggina, Claudio Lotito ha svelato anche un retroscena di mercato della Lazio. Il patron biancoceleste ha raccontato di una trattativa con Pasquale Foti, ex presidente della Reggina, con il quale aveva trattato Emiliano Bonazzoli prima dell'arrivo di Rocchi.

"Era sull’aereo oggi, non abbiamo parlato della Reggina. Rideva, come a dire ‘Ti mancava solo la Reggina?‘ in tono costruttivo. Mi fa tornare in mente il primo giorno che incontrai Lillo, al calciomercato a Milano. Quando presi la Lazio andai al mercato a Milano, è rimasto nella storia, non avevo mai gestito una squadra di calcio e non sapevo come si facesse. Era disposto a vendermi Bonazzoli, ma non ci siamo accordati perché voleva un sacco di soldi. Dopo due giorni non avevamo preso nessuno, il mio direttore mi disse che non potevamo tornare a Roma a mani vuote. Gli dissi di non preoccuparsi, presi nove giocatori al terzo giorno tra cui Rocchi al posto di Bonazzoli. E i fatti mi hanno dato ragione”.