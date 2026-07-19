FORMELLO GIORNO 7 - Lazio, termina la seduta mattutina: si torna in campo nel pomeriggio

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 10:14 - Si chiude anche la partitella: la squadra ora recupera. I giocatori si avvicinano all'uscita: allenamento terminato. La Lazio tornerà in campo nel pomeriggio, intorno alle 18, per la seconda seduta della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Terminata la fase tattica: ora Gattuso dà il via a una partitella a campo ridotto. Non partecipa Doekhi, anche Dele-Bashiru resta fuori a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:58 - Gattuso cambia i fratini e gli interpreti in campo: continuano le prove tattiche.

AGGIORNAMENTO ORE 9:42 - Conclusa la fase di palle inattive: ora lo staff consegna i fratini e la squadra prosegue il lavoro tattico sul campo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:36 - Continua ancora il lavoro sulle palle inattive guidato da Gattuso. In porta c'è Mandas, le punizioni le batte Pedraza con il mancino. Il diesse Fabiani segue l'allenamento da bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 9:25 - Ora si passa alla fase tattica: Gattuso prova le palle inattive.

AGGIORNAMENTO ORE 9:23 - Altro piccolo break: la squadra recupera.

AGGIORNAMENTO ORE 9:21 - Si cambia campo: ora si sfidano il gruppo con i fratini bianchi e quello con la maglia gialla, sempre sul possesso palla. E poi ancora: rosa contro gialli.

AGGIORNAMENRO ORE 9:17 - Gruppo diviso in due: una parte, divisa dai fratini rosa e bianchi, svolge una partitella tutta incentrata sul possesso palla; l'altra invece si tiene in movimento con il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 9:15 - Terminato il riscaldamento, i giocatori ne approfittano per bere e recuperare. Ora lo staff consegna i fratini.

AGGIORNAMENTO ORE 9:05 - Squadra in campo: è iniziata la prima fase di attivazione con il pallone. Anche i portieri (Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio) effettuano il loro riscaldamento. Assenti Rovella (febbre), Gigot, Tavares e Kovac, oltre agli indisponibili Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto.

FORMELLO - Settimo giorno di ritiro della Lazio nel centro sportivo di Formello. È la vigilia della prima amichevole estiva contro la Lazio Primavera, in programma domani (lunedì 20 luglio) alle 18. La squadra si ritroverà in campo oggi per una doppia seduta: la mattina intorno alle 9, mentre il pomeriggio alle 18. Ieri Gattuso ha concesso mezza giornata di riposo ai suoi, facendoli lavorare solo nel pomeriggio (con tanti giocatori gestiti). Ancora indisponibili Patric, Cataldi, Isaksen e Furlanetto; da chiarire le condizioni di Rovella, out da qualche giorno per febbre.