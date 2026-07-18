Lazio, Lotito punta su Mandas: "Adesso mostra chi sei"

RASSEGNA STAMPA - Christos Mandas è tornato a Roma per riprendersi la titolarità. Fosse stato per il presidente Claudio Lotito, il greco sarebbe stato il titolare anche l'anno scorso, ma mister Sarri ha scelto diversamente puntando su Ivan Provedel. A quel punto, il classe 2001 ha chiesto di esser ceduto a gennaio per cercare più spazio.

Ora Mandas cerca rivincita, forte anche della fiducia di Gattuso. Ma colui che ha più fiducia di tutti verso il portiere greco è proprio Lotito, il quale - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero - lo ha motivato durante la cena di squadra di martedì: "Adesso puoi finalmente far vedere che sei il numero uno", questa la battuta motivazionale del patron biancoceleste.

Infatti Mandas sta spingendo forte in questi primi giorni di ritiro, mostrando una grinta pazzesca e parate di un certo livello.