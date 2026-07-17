Ex Lazio | L'Atalanta scarica Maldini: si apre l'opzione Sassuolo

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Daniel Maldini è sempre più lontano dall'Atalanta. Dopo gli ultimi sei mesi in prestito alla Lazio, il figlio d'arte potrebbe lasciare nuovamente Bergamo quest'estate. Su di lui è forte l'interesse del Sassuolo, a caccia di un trequartista per la prossima stagione. Come riportato da SkySport, il club nerazzurro sarebbe disposto a lasciar andare il classe 2001, ma solo dopo l'arrivo di un nuovo elemento nel reparto offensivo. Una volta completato l'acquisto di Alajbegovic, infatti, l'Atalanta si deciderà a liberare Daniel Maldini per mandarlo a giocare altrove.