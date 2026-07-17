Lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli
17.07.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli. L’ex allenatore si è spento a 91 anni all’ospedale Bordo Roma di Verona.
Passato alla storia per lo straordinario scudetto conquistato con il Verona nel 1984/1985, Bagnoli è stato protagonista su tante panchine italiane.
Tra queste quella del Genoa, con la quale arrivò in semifinale di Coppa UEFA nel 1991/1992, e dell’Inter, l’ultima della carriera. Da calciatore vinse uno scudetto con il Milan nel 1956/1957.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.