GALLERY - Lazio, la maglia 'Away’ punta sul bianco e su un vecchio stemma

La Lazio ha svelato anche la seconda maglia, quella Away, per la prossima stagione. Confermate le indiscrezioni e le anticipazioni degli scorsi giorni, con un kit che punta sul bianco con qualche linea di celeste e blu e un vecchio stemma tornato protagonista negli ultimi anni. Per entrare maggiormente nei dettagli, ecco le foto della seconda maglia prodotta da Mizuno per la stagione alle porte.

LA PRESENTAZIONE DELLA LAZIO - “Ispirata ad alcune iconiche divise della storia biancoceleste, la maglia away sviluppa un pattern diagonale destrutturato composto da linee sottili e irregolari che attraversano il corpo della maglia creando un forte senso di movimento e velocità. Un design contemporaneo che richiama l’estetica rétro-sport degli anni passati, reinterpretandola in chiave minimal e innovativa. Le differenti intensità delle stripes, alternate tra celeste, navy e tonalità soft tono su tono, generano profondità e leggerezza visiva, trasformando un elemento classico in una texture moderna. La base total white esalta la pulizia del design e valorizza i dettagli navy presenti sul colletto e sulla manica, creando un equilibrio raffinato tra eleganza e identità sportiva. Il risultato è una maglia sofisticata ma fortemente riconoscibile, capace di unire identità biancoceleste e ricerca stilistica contemporanea”.