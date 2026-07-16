Udinese stanca di attendere Zaniolo: l'ultimatum
16.07.2026 12:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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L’Udinese è stanca di attendere Zaniolo. Il calciatore, dopo aver inviato un certificato medico, non si è presentato in ritiro e al momento non si sta allenando con i compagni.
Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il nodo è sempre quello del contratto con il giocatore che non sembra intenzionato a scendere a compromessi.
Il club ha però deciso che, se Zaniolo, non si presenterà in ritiro a Lienz il 22 luglio potrebbe finire fuori rosa.
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