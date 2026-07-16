Udinese stanca di attendere Zaniolo: l'ultimatum

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Udinese è stanca di attendere Zaniolo. Il calciatore, dopo aver inviato un certificato medico, non si è presentato in ritiro e al momento non si sta allenando con i compagni.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il nodo è sempre quello del contratto con il giocatore che non sembra intenzionato a scendere a compromessi.

Il club ha però deciso che, se Zaniolo, non si presenterà in ritiro a Lienz il 22 luglio potrebbe finire fuori rosa.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.