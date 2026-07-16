Calciomercato Lazio | Obiettivo John Kennedy: il club cambia strategia?

RASSEGNA STAMPA - John Kennedy alla Lazio? Il mercato biancoceleste regala un'altra suggestione. L'attaccante della Fluminense, omonimo dell'ex presidente americano, è finito nel mirino del club di Lotito. Brasiliano, classe 2002, ha caratteristiche diverse dalle punte attualmente in rosa e si è messo in luce con il gol decisivo che nel 2023 regalò la Copa Libertadores al Fluminense. In questa stagione ha già realizzato 9 reti in 17 partite di campionato.

La Lazio ha avviato i contatti chiedendo il giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Fluminense valuta il cartellino circa 12 milioni di euro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, John Kennedy è assistito dall'agente Bertolucci, lo stesso che in passato curò anche il trasferimento di Felipe Anderson in biancoceleste.

Resta però da capire quale sarà la reale strategia del club. Da una parte gli svincolati per rinforzare la difesa, dall'altra operazioni più onerose come quelle per Kennedy e Sergi Dominguez, valutato dalla Dinamo Zagabria circa 15 milioni. Tutto dipenderà dalla necessità di mantenere il saldo zero e ridurre i costi in vista dei controlli di fine settembre.

L'idea iniziale era quella di cedere Dia o Noslin per finanziare un nuovo centravanti, mentre Gattuso continua ad aspettare rinforzi di spessore sia in difesa sia in attacco. Dopo la cena di martedì sera tra il tecnico e Lotito a Formello, potrebbe essere stata definita una nuova strategia di mercato.