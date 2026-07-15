Calciomercato Lazio | Un club di Serie B torna su Artistico: i dettagli
15.07.2026 16:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Rimane importante il numero di pretendenti per Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio reduce da una stagione positiva in Serie B con la maglia dello Spezia.
Artistico è al momento in ritiro a Formello agli ordini di Gattuso, ma salvo sorprese la Lazio lo cederà nuovamente nel corso dell’estate. Proprio in tal senso, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sull’attaccante biancoceleste sarebbe tornato l’Avellino.
Il club campano era stato già accostato allo stesso Artistico a inizio giugno, ma l’ipotetica trattativa era stata frenata dalle modalità del trasferimento, che potrebbero rappresentare un ostacolo anche in questo caso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.