Di Vaio: "Mio padre rifiutò di mandarmi alla Roma". Poi la dedica a Nesta...

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto dai microfoni de il Corriere della Sera il ds del Bologna Marco Di Vaio ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e, tra i tanti momenti, ha ricordato anche il suo passaggio alla Lazio.

“Mio padre, che era laziale, l’anno prima aveva rifiutato la Roma perché era convinto che sarei finito alla Lazio. Era una convinzione tutta sua, nessuno gli aveva mai detto nulla. Poi giocammo un torneo contro la Lazio: c’era già Alessandro Nesta, segnai una doppietta e a fine partita dissero a mio padre che mi avrebbero preso. Alla fine, aveva avuto ragione lui. La Lazio era il mio sogno”.

Parlando di amicizie nate nel mondo del calcio il pensiero di Di Vaio va proprio a Nesta: "Ce ne sono tante, ma se devo scegliere dico Alessandro Nesta. È stato il fratello che non ho mai avuto. E poi il calcio mi ha regalato un altro fratello: Diego Pérez. Per i miei cinquant’anni mi ha fatto una sorpresa incredibile. È arrivato dall’Uruguay senza dirmi niente. Me lo sono trovato in casa. Una gioia enorme".

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