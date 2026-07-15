FORMELLO GIORNO 3 - Lazio, primo riposo di Gattuso: niente seduta mattutina

Fonte: Michele Cerrotta e Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Terzo giorno di ritiro per la Lazio di Gattuso. Cambia il programma: niente seduta mattutina per i biancocelesti, che avranno una prima mezza giornata di riposo concessa dal proprio tecnico. Appuntamento nel pomeriggio, intorno alle ore 18, per l'unico allenamento di oggi. Alle 10:30, Noslin e il nuovo acquisto Doekhi svolgeranno i test atletici all'Isokinetic.

Restano comunque fermi ai box Cataldi, Isaksen e Furlanetto, alle prese con i rispettivi recuperi. È indisponibile anche Patric: "è stato autorizzato a osservare alcuni giorni di temporanea indisponibilità per completare un percorso clinico già programmato", si legge nell'ultima nota della società. Nelle prossime ore invece si capiranno le condizioni di Belahyane, che ieri non ha svolto la seconda sgambata della giornata per un problema alla caviglia destra.