Lazio, Doekhi ha un messaggio per i tifosi: "Non vedo l'ora di vedervi" - VD

Ora è ufficiale: Danilho Doekhi è un nuovo giocatore della Lazio. Il centrale classe '98, arrivato a parametro zero dopo aver concluso l'esperienza all'Union Berlino, si è subito presentato ai tifosi biancocelesti dopo l'ufficialità. Di seguito le sue parole pubblicate sui canali social ufficiali del club: "Tifosi della Lazio, sono felice di ssere qui e non vedo l'ora di vedervi".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.