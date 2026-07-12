Calciomercato Lazio | Chi è Doekhi, il nuovo difensore nel mirino di Fabiani

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio pensa a Danilho Doekhi. È l'ultimo nome per la difesa, rimasta priva dei due titolari Gila e Romagnoli che hanno lasciato Formello per andare a giocare altrove. Per questo la società biancoceleste si sta muovendo in entrata, guardando anche agli svincolati a causa delle limitazioni del mercato a saldo zero.

GLI INIZI - Da qui è nata l'idea del centrale olandese, rimasto senza squadra dopo l'esperienza in Germania all'Union Berlino. È nato a Rotterdam, con origini del Suriname, il 30 giugno del 1998. Parte della sua famiglia è nel mondo del calcio: suo zio è Winston Bogarde, vice allenatore della nazionale del Suriname; due dei suoi cugini invece sono Melayro Bogarde (difensore del LASK) e Lamare Bogarde (difensore dell'Aston Villa). Doekhi è cresciuto nelle giovanili dell'Excelsior e dell'Ajax, da cui poi è spostato al Vitesse dove si è affermato in Eredivisie dal 2018 al 2022, diventando anche capitano a soli 22 anni.

L'ESPERIENZA ALL'UNION BERLINO - È lì che si è conquistato la chiamata della capitale tedesca, dove prima ha raggiunto l'Europa League e poi la Champions League, giocando anche insieme a Bonucci. A fine stagione, dopo aver collezionato 7 gol e un assist in 37 presenze (3.360 minuti giocati), ha scelto di lasciare la Germania a parametro zero. I suoi numeri realizzativi non sono causali: già nella stagione 2022/23, la sua prima in Germania, ha segnato 5 reti; l'anno precedente 3.

IL FUTURO - Ora potrebbe iniziare una nuova fase della sua carriera in Serie A. La Lazio lo segue già dall'estate scorsa: ha tenuto d'occhio la sua situazione anche a gennaio, insieme a quella del suo compagno di squadra Diogo Leite (rimasto svincolato, ora verso l'Arabia). Doekhi potrebbe andare a sostituire uno tra Romagnoli e Gila nella difesa biancoceleste guidata da Gennaro Gattuso. Il diesse Fabiani ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità del suo ingaggio.