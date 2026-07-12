Lazio, domenica libera poi via al ritiro: il programma dei primi giorni a Formello

12.07.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, domenica libera poi via al ritiro: il programma dei primi giorni a Formello

RASSEGNA STAMPA - Dopo le visite mediche tra giovedì e sabato e dopo la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso è pronta a prendere il via la nuova stagione della Lazio. I biancocelesti si ritroveranno nella mattinata di domani a Formello per iniziare i lavori agli ordini del tecnico e del suo staff.

Saranno ventinove i calciatori chiamati a rispondere alla convocazione, oltre a questi ci saranno poi Cataldi e Isaksen ancora alel prese con i protocolli riabilitativi dopo le operazioni per risolvere la pubalgia e Furlanetto, operatosi al legamento crociato e ai box ancora diversi mesi. 

Se i tre infortunati lavoreranno a parte a Formello, gli altri inizieranno una prima parte del ritiro a porte chiuse e con tutte doppie sedute in programma. Nessuna mezza giornata di riposo prevista per ora dallo staff di Gattuso per la Lazio, che salvo ripensamenti continuerà a ritmo serrato fino a domenica 26 luglio, prima di ripartire ancora nel centro sportivo dal 29 luglio al 9 agosto. Due le amichevoli in programma nella prima fase: una il 20 luglio con la Primavera a porte chiuse e una con il Flaminia Civita Castellana il 26 luglio aperta ai tifosi.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.