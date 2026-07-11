Lazio | Jacopo Mastrangelo, addio a Piazza Navona: "Devo lasciare casa"
11.07.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Nel 2020 è finito sotto le luci della ribalta quando, durante il Covid, aveva incantato una Piazza Navona deserta. I video delle sue esibizioni lo hanno reso celebre fino a farlo arrivate alla Camera dei Deputati e anche dello Stadio Olimpico prima delle gare della Lazio. Questa sera 11 luglio, Jacopo Mastrangelo, farà la sua ultima esibizione dal terrazza che l’aveva reso famoso... <<< JACOPO MASTRANGELO >>>
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