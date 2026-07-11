Lazio, Alfano (portavoce Meloni): "Si sta spegnendo un'emozione..."

11.07.2026 17:32 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Alfano (portavoce Meloni): "Si sta spegnendo un'emozione..."
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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, dal Teatro manzoni, dove si stanno svolgendo gli Stati Generali della Lazlaità, ha parlato Fabrizio Alfano, portavoce di Giorgia Meloni: 

"Non rappresento la politica, ma uno dei tanti tifosi che da anni cercano appartenenza da parte di tutti. Essere della Lazio non è mai stato solo tifare una squadra, è una questione di famiglia. Oggi non è la mancanza di vittorie, ma il fatto che quell'emozione si sta spegnendo. Si è incrinato quel senso di appartenenza che si è costruito con la nostra storia. Prima c'era un altro coinvoglimento, anche in Serie B. Cosa può fare la politica? Non so cosa farà perché Lotito è un Senatore di Forza Italia e non entro nel merito, ma la conferenza stampa di oggi dice tutto". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.