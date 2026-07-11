Matteo D'Amico: "Per papà è sempre esistita solo la Lazio"

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© foto di Federico Gaetano

Anche Matteo D'Amico, figlio di Vincenzo, ha voluto esprimere il suo pensiero in occasione degli Stati Generali della Lazialità: "Che cosa ho ereditato da papà? Non lo so, ci sono nato con la Lazialità. Fa parte di te soprattutto quando nel mio caso ci nasci e non devi scegliere una squadra. Per me non è un onore e un privilegio essere laziali. Credo che per capire la Lazio, i laziali e Lazialità bisogna essere laziali e mi pare che manchi un po’ questa cosa. Sennò non puoi capire".

"Se non sei laziale non lo puoi percepire, non puoi provare questa cosa. La differenza si vede tra chi è laziale e chi non lo è. Sembra una frase fatta, ma papà per la Lazio ha rinunciato a qualsiasi cosa: a soldi non guadagnati, a contratti già firmati. Lui diceva che era della Lazio e ha sempre voluto legare il suo nome alla Lazio, ha fatto tutto per tornare".

"Anche la trattativa da solo, a Torino lo avranno preso per pazzo. Non è mai stato uno da grandi discorsi, ma di grande esempio. 1° luglio 2023 mio padre se ne va alle 17:15, mille cose in testa con telefonate e persone. Poi arriva un momento in cui ti trovi da solo e dici ‘che faccio’’. Me ne sono andato a Piazza della Libertà, ero su una panchina da solo e ho detto chissà magari è qui vicino a me. Questo chi non è laziale non lo può capire".

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