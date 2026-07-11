Calciomercato Lazio | Piccoli o Pinamonti, Fabiani non è convinto. Il punto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti sono i due nomi in cima alla lista di Gennaro Gattuso per il ruolo di centravanti della sua Lazio. Tramontana ormai quasi del tutto la pista che porta a Lorenzo Lucca del Napoli, soprattutto dopo il fallimento della trattativa per Mario Gila.

I due nomi fatti dall'ex ct dell'Italia però non scaldano particolarmente. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il ds Angelo Fabiani non sarebbe convinto dai due profili e avrebbe chiesto al nuovo tecnico di aspettare.