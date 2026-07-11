Lazio, Lotito salterà la conferenza di Gattuso: c'entra la Reggina

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso oggi parlerà per la prima volta da nuovo allenatore della Lazio. Neanche il tempo di arrivare a Formello, che c'è già chi lo accusa di farsi usare da Lotito, il quale oggi pomeriggio non sarà neanche presente alla conferenza stampa di presentazione in programma alle ore 16:00.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il patron biancoceleste sarebbe partito ieri per Milano, mentre domani volerà a Reggio Calabria per visionare la Reggina, il club che ha appena acquistato per circa 5 milioni di euro. Un altro tema, l'ennesimo, che fa infuriare ancora di più i tifosi.

La presentazione sarà tra l'altro nel pieno di un mercato che, al momento, ha regalato solo uscite alla Lazio. Escluso l'arrivo di Pedraza, che già era atteso da mesi, Gattuso non ha visto arrivare nessun rinforzo. Oggi si scoprirà il suo stato d'animo. In ogni caso, non dovrebbe parlare da solo: al suo fianco, afferma il quotidiano, ci sarà il ds Angelo Fabiani, rientrato dopo il blitz a Spalato.