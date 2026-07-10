Ex Lazio | Gila, Eranio: "Mi piace, è completo. Aiuterà il Milan a..."

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Gila è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan, nella giornata di ieri ha raggiunto Milano e sta ultimando le visite di idoneità. Poi, dovrà solamente apporre la firma al contratto con cui diventerà ufficialmente un difensore rossonero.

Sul suo trasferimento, ai microfoni de Il Corriere della Sera, si è espresso Stefano Eranio che ha promosso lo spagnolo: "Gila è un difensore che mi piace, in Italia si è sempre contraddistinto per la sua completezza. Oltre alla velocità e alle notevoli capacità in marcatura, Gila sa giocare con i piedi e questo non guasta. Un tassello che strada facendo potrà farsi spazio e giocare titolare. Così da aiutare il Milan a uscire da questo momento decisamente difficile".

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