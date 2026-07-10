Mattei: “Lotito pensa solo all’aspetto economico, ciclo alla Lazio finito”

10.07.2026 14:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Mattei: “Lotito pensa solo all’aspetto economico, ciclo alla Lazio finito”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei. Questo il suo pensiero sul momento della Lazio: “La trattativa per Sergi Dominguez rischia di non andare in porto. Il tesoretto ci sarebbe ma come primo obiettivo la Lazio ha quello di tappare i buchi di bilancio”. 

In settimana ci doveva essere la presentazione di Gattuso, si farebbe ancora in tempo a metterla domani, ma potrebbe slittare e io credo che la Lazio non voglia presentarlo in questa situazione di mercato, davanti ad una stampa che potrebbe fare domande scomdo allo stesso allenatore”.

La cosa assurda è che la Lazio non si può permettere un ingaggio che dà il Sassuolo. A Lotito il problema tecnico non interessa, interessa solo quello economico. Che la Lazio è in grande difficoltà lo sanno anche a Formello. Queste amichevoli che farà la Lazio, significano che il nome non gira in Europa; è una corsa alla riduzione del brand, dell’immagine, di tutto. Il ciclo di Lotito alla Lazio è finito; è riuscito nell’intento di rendere la Lazio una Lazietta”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.