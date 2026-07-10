Ex Lazio, Acerbi su Inzaghi: "Mi ha dato fiducia". E sul futuro...

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Francesco Acerbi ha lasciato l'Inter, il suo contratto è scaduto il 30 giugno e adesso è libero di firmare con qualunque squadra. Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, l'ex difensore della Lazio spiega come nonostante i 38 anni non abbia alcuna intenzione di smettere: "Io sto bene e voglio ancora giocare. Non ho in mente di fare altro ma voglio andare avanti con molta serenità perché so di aver dato tutto quello che avevo. Con l'Inter mi sono lasciato bene: non ho nessun rimpianto. Anzi sono molto orgoglioso di questi quattro anni: di come sono arrivato, come me ne sono andato e quello che ho fatto".

Sul rapporto con Chivu e la differenza con Inzaghi: "Io giocavo, lui allenava. Mi sono messo a disposizione. Io, per dire, voglio bene anche a Inzaghi però sono quei rapporti che tu sei l'allenatore, io sono il giocatore. Simone mi ha dato molta fiducia ma io l'ho ripagata altrettanto. Questa è la cosa che poi ti porta rispetto reciproco". Poi si è soffermato su Inzaghi: "Ne ho avuto tanti che mi hanno lasciato qualcosa. Con lui ho vinto, sono stato bene per sette anni e quindi è probabilmente quello che comunque ha inciso di più".

E sul futuro: "Vediamo cosa arriva poi valuteremo con la mia famiglia".