Lazio, Gila al Milan: è il momento delle visite mediche - VIDEO
10.07.2026 09:45 di Simone Locusta
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Mario Gila ha salutato la Lazio, è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera: sarà il perno difensivo del nuovo Milan di Ruben Amorim. Un'operazione da 30 milioni di euro per il club biancoceleste, mentre al calciatore uno stipendio da 5 milioni per 5 anni. Prima dell'ufficialità, manca ancora lo step delle visite mediche che l'ex Lazio sta svolgendo in questi minuti alla clinica La Madonnina. Di seguito il video del suo arrivo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.