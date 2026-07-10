Lazio, raduno deserto: solo due tifosi presenti a Formello

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RASSEGNA STAMPA - Al via il raduno della Lazio, nella giornata di ieri la squadra si è ritrovata a Formello dove ha svolto le consuete visite mediche di rito che proseguiranno oggi all’Isokinetic con i test atletici. Il tutto è avvenuto nel massimo silenzio, assordante. Niente entusiasmo e, come si legge sul Corriere dello Sport, nessun bagno di folla per i biancocelesti. Un inizio inevitabilmente segnato dal clima di contestazione e dalla distanza sempre più evidente tra società e tifoseria.

Nessuna foto, nessun autografo e nessun “ciao” a chi è arrivato per la prima volta e a chi sta lasciando la Capitale per andare altrove. Niente cori. A attendere i giocatori, prosegue il quotidiano, c’erano solamente un papà e il proprio figlio. Un’immagine simbolica che fotografa meglio di qualsiasi altra cosa il momento che sta vivendo la Lazio.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

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