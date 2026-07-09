Lazio, oltre 36 milioni tra incassi e risparmi: ora Gattuso aspetta
09.07.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Le cessioni hanno garantito alla Lazio un margine economico non indifferente per intervenire sul mercato. Sono entrati 3 milioni per Romagnoli, altri 3 per Provedel e 30 milioni per Gila, anche se la metà finirà al Real Madrid.
A questi si aggiungono i 2,6 milioni incassati dalla rivendita di Muriqi e i possibili 2,5 milioni della cessione del baby Calvani al Milan, per un totale di 26,1 milioni di euro.
Sommando anche i risparmi sugli ingaggi (5 milioni lordi per Romagnoli, 4 per Provedel e 1,6 per Gila), spiega il Corriere dello Sport, il tesoretto supera i 36 milioni. Nel rispetto della linea del saldo zero, Gattuso aspetta ora che queste risorse vengano reinvestite per regalargli almeno un difensore e un centravanti.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.