Calciomercato Lazio | Calvani segue Gila: affare in chiusura con il Milan

08.07.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Calvani segue Gila: affare in chiusura con il Milan

CALCIOMERCATO LAZIO - Asse caldo tra Lazio e Milan. Doppia uscita da Formello, direzione Milanello. Il primo è Mario Gila: nei prossimi giorni farà le visite mediche con il club rossonero. Nelle casse dei biancocelesti andranno trenta milioni di euro. Il secondo invece è Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008 della Primavera: come riportato da SportMediaset, l'operazione tra le parti sarebbe in chiusura per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.