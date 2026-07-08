Lazio, Oddi: "Siamo rovinati. Vedo difficile competere con tutti"
L'attuale situazione della Lazio preoccupa tutti. Tra chi non vede un futuro c'è anche Giancarlo Oddi, che si è detto affranto in diretta a Radiosei:
“Partenza di Gila? Se dobbiamo vendere i giocatori più importanti, e buone stagione passano dai gol non presi, siamo rovinati. Oltre all’importanza dello spagnolo, aggiungo quella di Romagnoli. Gila è un difensore fortissimo, idem Romagnoli che addirittura comandava dietro, guidava la difesa.
La Lazio ha una storia e, con tutto il rispetto, c’è differenza con la Reggina. Mi auguro, per lo meno, che si faccia una squadra in grado di potersela giocare con tutti. La vedo difficile come cosa. I giocatori migliori vanno via, allora cerchiamo di individuare profili che possano diventare importanti. La Lazio, ripeto, ha una storia, bisogna andare avanti”.