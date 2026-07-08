Lazio, parte la campagna abbonamenti: il boicottaggio preoccupa il club

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RASSEGNA STAMPA - Parte oggi la campagna abbonamenti della Lazio, ma il clima attorno al club è tra i più tesi degli ultimi anni. Si apre la fase di prelazione riservata ai 29.918 abbonati della scorsa stagione, proprio quei tifosi che nei giorni scorsi hanno preso parte alla manifestazione contro Claudio Lotito e che continuano a promuovere il boicottaggio.

La società ha confermato prezzi e modalità dello scorso anno, senza introdurre agevolazioni per cercare di ricucire il rapporto con la piazza. Una decisione che ha alimentato le proteste sui social, dove sotto ai post ufficiali del club si moltiplicano gli inviti a non sottoscrivere l'abbonamento e i messaggi di contestazione nei confronti della proprietà.

Nel frattempo, alla protesta biancoceleste si sono aggiunti anche gli sfottò dei tifosi della Roma, che hanno esposto striscioni a favore di Lotito. I primi dati sulle adesioni saranno il vero banco di prova della contestazione: come riporta il Corriere dello Sport, il riferimento resta il 2016, quando la campagna partì con numeri molto bassi (appena 11 rinnovi nel primo giorno), ma questa volta il malcontento sembra ancora più diffuso e potrebbe riflettersi direttamente sui rinnovi.