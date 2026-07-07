GOSSIP | Nuovo amore per Elisa Maino: è un calciatore. Ecco chi

07.07.2026 15:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Nuovo amore per Elisa Maino: è un calciatore. Ecco chi
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Nuovo amore per Elisa Maino. È confermato: dopo Bresh, ora l'influencer sarebbe in una nuova relazione. Gli indizi arrivano dai social, tra like, screen e foto misteriose. Il suo nuovo compagno sarebbe un calciatore italiano... <<< QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.