GOSSIP | Nuovo amore per Elisa Maino: è un calciatore. Ecco chi
07.07.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo amore per Elisa Maino. È confermato: dopo Bresh, ora l'influencer sarebbe in una nuova relazione. Gli indizi arrivano dai social, tra like, screen e foto misteriose. Il suo nuovo compagno sarebbe un calciatore italiano... <<< QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.