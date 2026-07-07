Calciomercato Lazio | Asp Jensen, Moretto: "Sono ore decisive"
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha messo sul piatto la sua prima offerta ufficiale per Jonathan Asp Jensen, nel tentativo di bruciare la concorrenza di Udinese e Deportivo La Coronua di cui vi avevamo parlato negli scorsi giorni. La società biancocelete ha messo sul piatto un'offerta di circa 6 milioni di euro, con la formual de prestito oneroso con obbligo di riscatto.
ORE DECISIVE? - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. La Lazio attende una risposta da parte del Bayern Monaco, società proprietaria del cartellino di Asp Jensen, che se dovesse essere positiva potrebbe portare alla definizione della trattativa. In caso contrario, starà alla dirigenza laziale ridiscutere i termini, puntando anche sulla volontà del calciatore che da giorni ha ormai scelto Roma coma sua prossima destinazione.