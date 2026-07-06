Calciomercato Lazio | Gila - Milan, c'è un modo per aggirare il Real Madrid: i dettagli
06.07.2026 12:15 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Milan ha in pugno Mario Gila. Ci sono gli accordi tra il club rossonero e l'entourage del calciatore spagnolo, manca però ancora quello con la Lazio.
Per convincere Lotito a cedere il classe 2000, il Milan vorrebbe giocarsi la carta Lorenzo Calvani, talento classe 2008 della Lazio ma che presto si trasferirà in rossonero.
In che modo? Secondo quanto riportato da MilanNews.it, visto il 50% sulla rivendita che il club biancoceleste dovrà riconoscere al Real Madrid, l'idea è quella di abbassare la parte fissa per Gila, in modo tale che i Blancos possano incassare meno, e ottenere invece un conguaglio per Calvani.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.