Lazio, Romagnoli va all'Al Sadd. L'accoglienza di Cesar: "Divertiti!" - FOTO
05.07.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessio Romagnoli vola all'Al Sadd. Dopo l'annuncio tramite videomessaggio ai tifosi durante l'ultima manifestazione, il difensore ha lasciato la Lazio per trasferirsi in Qatar. È già presente al centro sportivo, dove l'ha accolto l'ex attaccante biancoceleste Cesar, collaboratore del club. "Tutto ok per Alessio Romagnoli in Qatar, Doha. I contatti giusti! Divertiti a giocare a Calcio", ha scritto su Instagram. A breve sarà anche ufficiale il suo addio alla Capitale. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.