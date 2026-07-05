Calciomercato Lazio | Interesse dalla Serie A per Dele-Bashiru: i dettagli
05.07.2026 07:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Un club di Serie A guarda a Formello. Si tratta del Venezia, che avrebbe messo nel Fisayo Dele-Bashiru. A riportarlo è Damiano Er Faina su X: i lagunari, neopromossi nel massimo campionato italiano dopo l'ultima stagione in cadettieria, sarebbero interessati al nigeriano in vista della prossima stagione. Potrebbe essere il secondo acquisto proveniente dai biancocelesti: a inizio giugno, infatti, il club veneto ha chiuso per l'arrivo a parametro zero di Toma Basic. Ora puntano un altro centrocampista in cerca di riscatto nella Capitale.
Pubblicato il 04/07
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.